Çörek Otu Yağı %25 indirimli

Çörek Otu Yağı
EA Marka ürünler ne solvent ne de soğuk sıkımdır.
Bu yağlar Süperkritik Karbondioksit ( SC-CO2) Ekstraksiyonu yöntemi ile Türkiye’de ilk kez üretildiğinden EA markalı ürünler katkısız ve doğaldır.
ÇÖREK OTU YAĞI
Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9) - Üzerinde en çok araştırma yapılan tıbbi bitkiler arasında yer alan çörek otunun yararlarını sınırlı bir alanda belirtmek olanaksızdır.
Çörek otu yağı bünyesinde taşıdığı Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9), elementler, enzimler ve vitaminler gibi 100 den fazla öğe ile bu tanımı hak etmektedir.
Uyarı:
-Çörek Otu Yağı ilaç değildir, takviye edici gıda ürünüdür.
-Hastalıkların tedavisinde asıl olan doktorunuzun önerileridir.
-Güneş ışığı ile temas ettirilmeksizin, oda sıcaklığında saklanabilir.
Saklama Koşulları:
Oda sıcaklığında, çocuklardan uzak ve güneşten koruyarak saklayınız.
Dozaj:
Yetişkinler için günlük 1000 mg’lık 1 kapsül yeterlidir.
Kullanım Bilgisi
1 Adet sabah aç karnına ve kahvaltıdan 30 dakika önce kullanılması önerilir.
*EA ürünleri ilaç değildir. Tedavi amacı ile kullanılamaz.
- Açıklama
EA Marka ürünler ne solvent ne de soğuk sıkımdır.
Bu yağlar Süperkritik Karbondioksit ( SC-CO2) Ekstraksiyonu yöntemi ile Türkiye’de ilk kez üretildiğinden EA markalı ürünler katkısız ve doğaldır.
ÇÖREK OTU YAĞI
Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9) - Üzerinde en çok araştırma yapılan tıbbi bitkiler arasında yer alan çörek otunun yararlarını sınırlı bir alanda belirtmek olanaksızdır.
Çörek otu yağı bünyesinde taşıdığı Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9), elementler, enzimler ve vitaminler gibi 100 den fazla öğe ile bu tanımı hak etmektedir.
Uyarı:
-Çörek Otu Yağı ilaç değildir, takviye edici gıda ürünüdür.
-Hastalıkların tedavisinde asıl olan doktorunuzun önerileridir.
-Güneş ışığı ile temas ettirilmeksizin, oda sıcaklığında saklanabilir.
Saklama Koşulları:
Oda sıcaklığında, çocuklardan uzak ve güneşten koruyarak saklayınız.
Dozaj:
Yetişkinler için günlük 1000 mg’lık 1 kapsül yeterlidir.
Kullanım Bilgisi
1 Adet sabah aç karnına ve kahvaltıdan 30 dakika önce kullanılması önerilir.
*EA ürünleri ilaç değildir. Tedavi amacı ile kullanılamaz.
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95,00TL 71,25TL
-
139,00TL 104,25TL
-
139,00TL 104,25TL
-
170,00TL 145,00TL
-
95,00TL 71,25TL
-
75,00TL 50,00TL
-
75,00TL 56,25TL