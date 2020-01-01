Çörek Otu Yağı %25 indirimli

Çörek Otu Yağı

EA Ürünleri

104.25

EA Marka ürünler ne solvent ne de soğuk sıkımdır.

Bu yağlar Süperkritik Karbondioksit ( SC-CO2) Ekstraksiyonu yöntemi ile Türkiye’de ilk kez üretildiğinden EA markalı ürünler katkısız ve doğaldır.

ÇÖREK OTU YAĞI

Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9) - Üzerinde en çok araştırma yapılan tıbbi bitkiler arasında yer alan çörek otunun yararlarını sınırlı bir alanda belirtmek olanaksızdır.

Çörek otu yağı bünyesinde taşıdığı Doymamış yağ asitleri - (Omega6, Omega9), elementler, enzimler ve vitaminler gibi 100 den fazla öğe ile bu tanımı hak etmektedir.

Uyarı:

-Çörek Otu Yağı ilaç değildir, takviye edici gıda ürünüdür.

-Hastalıkların tedavisinde asıl olan doktorunuzun önerileridir.

-Güneş ışığı ile temas ettirilmeksizin, oda sıcaklığında saklanabilir.



Saklama Koşulları:

Oda sıcaklığında, çocuklardan uzak ve güneşten koruyarak saklayınız.

Dozaj:

Yetişkinler için günlük 1000 mg’lık 1 kapsül yeterlidir.

Kullanım Bilgisi

1 Adet sabah aç karnına ve kahvaltıdan 30 dakika önce kullanılması önerilir.



*EA ürünleri ilaç değildir. Tedavi amacı ile kullanılamaz.